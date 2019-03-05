Американская сторона в качестве подтверждение «нарушения» Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вместо телеметрии представила ничего не доказывающие снимки с обычных коммерческих спутников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства отметил, что показанные США снимки были сделаны при помощи «обыкновенных коммерческих спутников, на которых можно различить на земле некий объект, который похож на стационарную пусковую установку», однако на ней нет ракет. Помимо этого, отмечает источник, американцы передали две конкретные даты, когда могли испытываться подобные ракеты, название полигона, а также координаты пусковых установок. При этом они не сообщили время предполагаемого пуска и места приземления ракет.

«Дата сама по себе ничего не говорит и не является подтверждением», — подчеркивает источник информационного агентства.

Он также добавил, что российская сторона в свою очередь запрашивала такие данные. Однако Вашингтон их отказался предоставить.