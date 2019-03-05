Лукашенко выступил за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на страны, входящие в Североатлантический военный альянс не надо смотреть, как на врагов, напротив, с ними необходимо налаживать отношения.

С таким заявлением белорусский лидер выступил во вторник в Минске на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями и участия в интеграционных структурах.

По словам Лукашенко, ни самой Белоруссии, ни ее соседям не нужны новые разделительные линии.

«Три государства, граничащие с Белоруссией, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», - отметил президент.

При этом он добавил, что в сложившихся условиях необходимо налаживать с НАТО взаимоуважительные отношения, которые в итоге послужат укреплению безопасности Белоруссии, поэтому с соседями-членами альянса надо разговаривать, а не смотреть на них, как на врагов.