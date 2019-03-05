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12:10   5 Марта 2019
Россия

Госдума рассмотрит закон о морально-политическом состоянии военных

Госдума рассмотрит закон о морально-политическом состоянии военных

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому командиры должны следить за морально-политическим и психологическим состоянием военнослужащих. Документ опубликован 2 марта в базе данных нижней палаты парламента. 

Предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 27 «Должностные и специальные обязанности» закона «О статусе военнослужащих». В случае одобрения закона, командирам в мирное и военное время предпишут следить за морально-политическим и психологическим состоянием подчиненного личного состава. 

«Под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи», — говорится в пояснительной записке. 

Отмечается, что законопроект разработан в связи с поручением российского президента Владимира Путина создать военно-политические органы Вооруженных сил России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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