Ливия опровергла фейки британских СМИ о «300 бойцах ЧВК» в Бенгази

Представитель ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад аль-Масмари отрицает информацию британских газет The Times и The Daily Telegraph о 300 бойцах мифической ЧВК Вагнера в Бенгази.

Об этом сообщает агентство Ewanlibya.

Накануне Аль-Масмари назвал обвинения в том, что Россия якобы перебросила 300 военных в Ливию нелепыми. Он подчеркнул, что уже не в первый раз британские издания публикуют ложную, бездоказательную информацию.

Генерал-майор напомнил, что недавно западные журналисты распространили слух о военно-морской базе РФ в Бенгази. На предложение командования ливийской национальной армии посетить эту базу, британские журналисты не отреагировали. Вместо этого «продолжили распространять ложь и сплетни».

Аль-Масмари отметил, что «разоблачения» ЧВК — часть продолжительной медийной войны между Западом и Россией. Он призвал западные страны не втягивать Ливию в этот конфликт.

Напомним, именно международное агентство Reuters в конце января 2019 года распространило слух о переброске 400 бойцов так называемой ЧВК «Вагнер», приписываемой петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, в Венесуэлу. Информацию об этом сообщил журналистам «атаман» Евгений Шабаев, который на самом деле оказался аферистом.