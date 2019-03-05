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11:56   5 Марта 2019
Россия

Прощание с лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым началось в Петербурге

Прощание с лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым началось в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук Жоресом Алферовым проходит в Санкт-Петербургском научном центре РАН.

Алферов ушел из жизни 1 марта  на 89-м году жизни. Причиной стала остра сердечно-легочная недостаточность. В конце ноября минувшего года ученый попал в больницу с гипертоническим кризом. Тогда академику стало плохо прямо во время заседания РАН. 

Смольный взял на себя организацию похорон нобелевского лауреата в соответствии с законом о почетных гражданах, которым являлся Алферов. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов возглавил комиссию по разработке всех деталей похорон.

Прощание решено провести в здании, где находился рабочий кабинет ученого. У гроба академика выставлены часовые, в зале присутствует знаменная группа с государственным флагом России и флагом Санкт-Петербурга с траурными лентами. Похоронят знаменитого академика на кладбище в Комарове. 

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Автор: Алла Ларионова
#санкт-петербург #прощание #алферов

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