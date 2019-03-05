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11:45   5 Марта 2019
Россия

ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

Две атомных и одна дизельная подводные лодки заступят на боевое дежурство в этом году. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. 

Министр отметил, что надводные силы российского флота пополнятся фрегатом «Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным кораблем «Петр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Меркурий» и «Ингушетия», патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев», пятью боевыми катерами, тральщиком «Владимир Емельянов», а также 20 судами обеспечения.

В этом году 11 кораблей и судов отправят на российские верфи для ремонтных работ. 

Ранее сообщалось, что на боевое дежурство в Керчи вступили два новых транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16.

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Автор: Виктория Разумовская
#флот #шойгу #вмф рф #подлодки

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