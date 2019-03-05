Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прилетит в Киев 5 марта с официальным визитом. Он пробудет в украинской столице до 7 числа, где встретится с официальными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине. В сообщении говорится, что Гейл приедет, чтобы «заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины».

Планируется, что темой для обсуждения станут предстоящие выборы украинского президента, борьба с коррупцией, а также вопросы соблюдения прав человека.

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.