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 Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

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11:48   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прилетит в Киев 5 марта с официальным визитом. Он пробудет в украинской столице до 7 числа, где встретится с официальными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине. В сообщении говорится, что Гейл приедет, чтобы «заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины».

Планируется, что темой для обсуждения станут предстоящие выборы украинского президента, борьба с коррупцией, а также вопросы соблюдения прав человека.

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #украина #киев #гейл

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