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11:57   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

ЛНР сообщила о вербовке пенсионеров сотрудниками СБУ

ЛНР сообщила о вербовке пенсионеров сотрудниками СБУ

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики сообщило о вербовке пенсионеров со стороны Службы безопасности Украины, которые прибыли в район КПП «Станица Луганская».

Руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко указала, что «на временно оккупированную территорию Луганщины» прибыла группа сотрудников СБУ с Западной Украины.

«Их целью является привлечение к негласному сотрудничеству граждан пенсионного возраста, прибывающих с территории Луганской Народной Республики на Украину для оформления пенсий», — объяснила она.

Глава пресс-службы указала, что они просят жителей республики собрать и передать данные, которые составляют государственную тайну. В обмен вербовщики предлагают оформить и предоставить денежное пособие.

Министерство напомнило о законодательном запрете сотрудничества с иностранными спецслужбами, которое наказывается уголовной ответственностью. Ведомство призвало граждан Луганской Народной Республики оперативно сообщать о фактах вербовки.

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Автор: Анна Манц
#украина #лнр #вербовка #сбу

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