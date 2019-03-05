ЛНР сообщила о вербовке пенсионеров сотрудниками СБУ

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики сообщило о вербовке пенсионеров со стороны Службы безопасности Украины, которые прибыли в район КПП «Станица Луганская».

Руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко указала, что «на временно оккупированную территорию Луганщины» прибыла группа сотрудников СБУ с Западной Украины.

«Их целью является привлечение к негласному сотрудничеству граждан пенсионного возраста, прибывающих с территории Луганской Народной Республики на Украину для оформления пенсий», — объяснила она.

Глава пресс-службы указала, что они просят жителей республики собрать и передать данные, которые составляют государственную тайну. В обмен вербовщики предлагают оформить и предоставить денежное пособие.

Министерство напомнило о законодательном запрете сотрудничества с иностранными спецслужбами, которое наказывается уголовной ответственностью. Ведомство призвало граждан Луганской Народной Республики оперативно сообщать о фактах вербовки.