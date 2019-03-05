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11:52   5 Марта 2019
Весь мир

Глава ВМС Индии сообщил об угрозе новых терактов в стране

Глава ВМС Индии сообщил об угрозе новых терактов в стране

Террористические организации готовят новые масштабные атаки в Индии, в том числе и со стороны моря. Об этом во вторник заявил командующий индийскими Военно-морскими силами адмирал Сунил Ланба, в ходе своего выступления на конференции «Индо-Тихоокеанский диалог».

В частности, адмирал напомнил о совершенном три недели назад террористическом акте в штате Джамму и Кашмир, когда погибли 45 индийских военных. Тогда в колонну военнослужащих врезался смертник на заминированном автомобиле.

«Этот акт насилия совершили экстремисты, поддерживаемые страной, которая стремится к дестабилизации в Индии. К нам также поступают сведения о том, что боевики проходят подготовку для совершения новых атак, в том числе с моря», - подчеркнул Ланба.

При этом он не конкретизировал, какие именно группировки имеет в виду, однако отметил, что военно-морской флот Индии переведен в состояние полной боеготовности и готов ответить на любые авантюры Пакистана на воде, на суше и в воздухе.

Глава ВМС Индии сообщил об угрозе новых терактов в стране

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Автор: Александр Люблинский
#террористы #угроза #индия #пакистан #вмсиндии

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