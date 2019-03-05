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11:59   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 5 марта, напомнил, что многие экономические вопросы повестки Союзного государства перенесли на площадку Евразийского экономического союза. Лукашенко с сожалением отметил, что процесс евразийской интеграции поворачивается вспять.

«Если уже не повернулся», — добавил президент Белоруссии.

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Лукашенко собрал руководство правительства и высших государственных органов, чтобы обсудить участие Минска в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями. В ходе совещания президент подчеркнул, что сейчас ни одна страна не развивается самостоятельно или изолированно от других государств. Созданы множество различных объединений, которые развивают экономику, защищают и сохраняют жизненный уровень граждан.

«Во многих из них мы участвуем, с иными — сотрудничаем. Но насколько это выгодно для белорусского народа и эффективно ли Минск использует механизмы для отстаивания интересов Белоруссии», — задался вопросами Лукашенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #лукашенко #евразийская интеграция

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