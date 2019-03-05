Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 5 марта, напомнил, что многие экономические вопросы повестки Союзного государства перенесли на площадку Евразийского экономического союза. Лукашенко с сожалением отметил, что процесс евразийской интеграции поворачивается вспять.

«Если уже не повернулся», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко собрал руководство правительства и высших государственных органов, чтобы обсудить участие Минска в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями. В ходе совещания президент подчеркнул, что сейчас ни одна страна не развивается самостоятельно или изолированно от других государств. Созданы множество различных объединений, которые развивают экономику, защищают и сохраняют жизненный уровень граждан.