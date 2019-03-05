Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Авиавласти Пакистана вновь продлили запрет на использование своего воздушного пространства. Такое решение было принято в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта. Теперь запрет продлен до утра среды, 6 марта.

«Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 по Москве — прим.ред.) 6 марта 2019 года», — сказано в сообщении NOTAM, которое появилось на официальном сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Как уточняется, исключение действует для операций в аэропортах Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которые могут осуществлять рейсы еще с 1 марта.

Росавиация распространила сообщение о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов воздушных средств над Пакистаном, Афганистаном и Индией 27 февраля. После этого российские перевозчики изменили маршруты, как следствие было увеличено время полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Вьетнам, Таиланд.

Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, а после несколько раз был продлен. Из российских авиакомпаний в страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан совершают рейсы «Аэрофлот», «Россия», AZUR air, Nordwind и iFly.