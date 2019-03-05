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11:50   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Евросоюз продлил санкции против Януковича и его окружения на год

Евросоюз продлил санкции против Януковича и его окружения на год

Санкции Евросоюза в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его приближенных продлены на год. Однако совет ЕС исключил из черного списка экс-главу украинской администрации Андрея Клюева. Об этом стало известно 2 марта из опубликованного постановления Совета ЕС.

Совет ЕС продлил замораживание активов до марта следующего года двенадцати человек: экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Их обвинили в нецелевом использовании госфондов Украины и личных служебных полномочий. Подчеркивается, что санкционные меры против Андрея Клюева не продлевались. Клюев подал иск и суд ЕС решил исключить его из санкционного списка. В конце февраля это решение было согласовано постоянными представителями стран, находящихся в составе ЕС.

Напомним, в марте 2014 года ЕС принял санкционные меры в отношении 18 украинских граждан. Под их действие попали Янукович, два его сына, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и приближенные к нему лица. Ограничительные меры вводились на год и запрещали въезжать на территорию Евросоюза, а также замораживали банковские активы фигурантов. 

В течение следующих лет список подвергался незначительным изменениям: то расширялся, то сокращался. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#евросоюз #санкции #политика #янукович #весь мир

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