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11:21   5 Марта 2019
Весь мир

Facebook открыл центр по контролю за политической информацией в Азии

Facebook открыл центр по контролю за политической информацией в Азии

Facebook открыл в Сингапуре центр, который будет контролировать распространяемую на платформах соцсети информацию, касающуюся ключевых выборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил телеканал Channel NewsAsia.

Организация будет бороться с дезинформацией в соцсетях, которая множится во время выборов. Сотрудники центра будут работать с официальными представителями органов власти, избирательными комиссиями, экспертами и общественностью. Под контроль попадут Instagram и WhatsApp.

Напомним, в Индонезии 17 апреля состоятся выборы президента. Правоохранители предупредили о готовящихся информационных провокациях. В стране социальной сетью Facebook пользуются более 110 миллионов человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #facebook #индонезия #дезинформация

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