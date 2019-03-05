Facebook открыл центр по контролю за политической информацией в Азии

Facebook открыл в Сингапуре центр, который будет контролировать распространяемую на платформах соцсети информацию, касающуюся ключевых выборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил телеканал Channel NewsAsia.

Организация будет бороться с дезинформацией в соцсетях, которая множится во время выборов. Сотрудники центра будут работать с официальными представителями органов власти, избирательными комиссиями, экспертами и общественностью. Под контроль попадут Instagram и WhatsApp.

Напомним, в Индонезии 17 апреля состоятся выборы президента. Правоохранители предупредили о готовящихся информационных провокациях. В стране социальной сетью Facebook пользуются более 110 миллионов человек.