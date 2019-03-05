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11:16   5 Марта 2019
Россия

Новые катера Росгвардии начали дежурить в Кречи

Новые катера Росгвардии начали дежурить в Кречи

Два новых транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 успешно перешли из Севастополя и заступили на дежурство в Керчи, сообщила пресс-служба структуры 5 марта.

Ранее судна передали севастопольским морским подразделениям Росгвардии для проведения испытаний. Пресс-служба указала, что они успешно прошли тесты и заступили на охрану черноморского побережья.

«Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», — отметило ведомство.

Передача суден морскому отряду войск национальной гвардии России прошла в торжественной обстановке. Мероприятие проходило под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева, указала пресс-служба.

Катера БК-16 способны транспортировать 24 людей, показатель водоизмещения составляет 20 тонн. Судна оснастили последними навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют длительно маневрировать на любых курсовых углах вне зависимости от погодных условий.

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Автор: Анна Манц
#росгвардия #катер #бк-16

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