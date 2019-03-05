После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту избиения воспитанника детского дома в городе Каспийске, который находится на юге Дагестана, сообщили в ведомстве. Директор соцучреждения уже отстранена от должности, а воспитатель уволена.

Кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как в коридоре учреждения женщина, предположительно, воспитатель детского дома, останавливает ребенка и наносит ему удары руками по голове, появились в Instagram-аккаунте «Голос Дагестана». Примечательно, что другие сотрудники проходят мимо, не обращая внимание на происходящее. Вскоре видео попало в эфир одного из местных телеканалов, после чего на него обратили внимание следственные органы.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечает Следственный комитет.

Заместитель председателя правительства Дегестана, министр образования и науки Уммупазиль Омарова посетила тот самый специальный (коррекционный) детский дом в Каспийске. Она также заявила о старте проверки в учреждении после инцидента.