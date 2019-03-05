Ярошенко перевели в другую камеру в тюрьме США, сообщила жена летчика

Российского летчика Константина Ярошенко перевели в другую камеру в американской тюрьме в Данбери. Он отбывает 20-летний срок в штате Коннектикут.

При этом здоровье россиянина стало хуже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену летчика Викторию Ярошенко.

Ранее стало известно, что администрация тюрьмы хочет перевести Ярошенко в другую камеру. Пилот написал письмо послу РФ в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе, поскольку в нынешней тюрьме ему не оказывают медпомощь. Россиянин жаловался на зубные боли и невозможность нормально принимать пищу. Антонов выразил намерение призвать правозащитные организации США помочь Ярошенко.

Виктория Ярошенко подтвердила перевод супруга в другую камеру американской тюрьмы. По ее словам, у летчика начались ухудшения здоровья, а медпомощь не оказывают.

Ярошенко арестовали в Либерии 28 мая 2010 года в рамках операции «Рилентлис». Его осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью транспортировки крупных партий кокаина. 7 сентября 2011 американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Это спровоцировало дипломатический инцидент между Россией и США.

Защита летчика не раз указывала о негуманных условиях его содержания и ухудшении его здоровья.