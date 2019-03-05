Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай выражает обеспокоенность тем, что аннулирование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может негативно сказаться на международном мире и безопасности.

Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Лу Кан.

«Китай выступает решительно против выхода США из ДРСМД. Вместе с тем, мы призываем американскую и российскую стороны решить существующие разногласия при помощи конструктивного диалога и как можно скорее восстановить (Договор)», - подчеркнул он.

По словам дипломата, Договор по РСМД являлся важнейшим двусторонним соглашением, имевшим огромное значение в деле поддержания глобальной безопасности.

Напомним: накануне президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Москвой своих обязательств по ДРСМД в связи с односторонним выходом Вашингтона из Договора. В указе также говорится, что Россия приостанавливает выполнение условий ДРСМД вплоть до прекращения его действия или до тех пор, пока США не устранят допущенные ими нарушения по договору.