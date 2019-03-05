Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

 После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка

После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка
Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

 Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы
Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

 Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД
ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

 После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка

После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка
Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

 Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы
Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

 Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД
11:32   5 Марта 2019
Весь мир

Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай выражает обеспокоенность тем, что аннулирование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может негативно сказаться на международном мире и безопасности.

Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Лу Кан.

«Китай выступает решительно против выхода США из ДРСМД. Вместе с тем, мы призываем американскую и российскую стороны решить существующие разногласия при помощи конструктивного диалога и как можно скорее восстановить (Договор)», - подчеркнул он.

По словам дипломата, Договор по РСМД являлся важнейшим двусторонним соглашением, имевшим огромное значение в деле поддержания глобальной безопасности.

Напомним: накануне президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Москвой своих обязательств по ДРСМД в связи с односторонним выходом Вашингтона из Договора. В указе также говорится, что Россия приостанавливает выполнение условий ДРСМД вплоть до прекращения его действия или до тех пор, пока США не устранят допущенные ими нарушения по договору.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #китай #договор #дрсмд #выходиздоговора

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...