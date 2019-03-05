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11:27   5 Марта 2019
Весь мир

Премьер Бельгии поддержал предложения Макрона по обустройству Европы

Премьер Бельгии поддержал предложения Макрона по обустройству Европы

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель во вторник, 5 марта, заявил, что поддерживает предложения французского лидера Эммануэля Макрона по обустройству Европы. Президент Франции обращался к жителям ЕС в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в мае​​​.

Макрон предложил основать Европейский совет безопасности, в который войдет Великобритания, пересмотреть Шенгенскую систему, собрать общую пограничную полицию и европейский офис по представлению убежища. 

Премьер Бельгии поддержал предложения Макрона по обустройству Европы

Шарль Мишель подчеркнул, что предложения Макрона соответствуют его убеждениям по нескольким ключевым вопросам в частности, заявление президента Франции в поддержку объединенной Европы, защищающей свободу и демократию. По его словам, в ходе предстоящих выборов граждане ЕС решат будущее Европы.

«Хотят ли они разделить Европу или иметь Европу, защищающую интересы людей посредством амбициозного и реалистичного проекта», — резюмировал премьер Бельгии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#европа #франция #бельгия #макрон

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