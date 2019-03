Премьер Бельгии поддержал предложения Макрона по обустройству Европы

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель во вторник, 5 марта, заявил, что поддерживает предложения французского лидера Эммануэля Макрона по обустройству Европы. Президент Франции обращался к жителям ЕС в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в мае​​​.

Макрон предложил основать Европейский совет безопасности, в который войдет Великобритания, пересмотреть Шенгенскую систему, собрать общую пограничную полицию и европейский офис по представлению убежища.

Citizens of Europe, I am addressing you because time is of the essence.⁰⁰https://t.co/XwXYs8XWVN