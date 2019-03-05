Премьер Бельгии поддержал предложения Макрона по обустройству Европы

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель во вторник, 5 марта, заявил, что поддерживает предложения французского лидера Эммануэля Макрона по обустройству Европы. Президент Франции обращался к жителям ЕС в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в мае​​​.

Макрон предложил основать Европейский совет безопасности, в который войдет Великобритания, пересмотреть Шенгенскую систему, собрать общую пограничную полицию и европейский офис по представлению убежища.

Citizens of Europe, I am addressing you because time is of the essence.⁰⁰https://t.co/XwXYs8XWVN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 марта 2019 г.

Шарль Мишель подчеркнул, что предложения Макрона соответствуют его убеждениям по нескольким ключевым вопросам в частности, заявление президента Франции в поддержку объединенной Европы, защищающей свободу и демократию. По его словам, в ходе предстоящих выборов граждане ЕС решат будущее Европы.

«Хотят ли они разделить Европу или иметь Европу, защищающую интересы людей посредством амбициозного и реалистичного проекта», — резюмировал премьер Бельгии.