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11:03   5 Марта 2019
Россия

Коммунальщики в Петербурге работают в усиленном режиме

Коммунальщики в Петербурге работают в усиленном режиме

Петербургские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за очередных снегопадов. В городе объявлен «желтый» режим опасности, пишут «Невские новости».

Дворники и снегоуборочная техника работали всю ночь с 4 на 5 марта. Работы продолжились и утром. Благодаря коммунальщикам, улицы и набережные Петербурга постепенно очищаются от сугробов и наледи. Активно убирают снег с крыш. 

4 марта в городе был установлен новый снежный рекорд. Во вторник, 5 марта, синоптики обещают сильную метель и мокрый снег. 

С 29 ноября в Петербурге убрали три миллиона кубометров снега. Это рекордный показатель за последние два года. 

Синоптики обещают во вторник сильную метель и мокрый снег. 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #снег #коммунальщики

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