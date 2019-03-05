Коммунальщики в Петербурге работают в усиленном режиме

Петербургские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за очередных снегопадов. В городе объявлен «желтый» режим опасности, пишут «Невские новости».

Дворники и снегоуборочная техника работали всю ночь с 4 на 5 марта. Работы продолжились и утром. Благодаря коммунальщикам, улицы и набережные Петербурга постепенно очищаются от сугробов и наледи. Активно убирают снег с крыш.

4 марта в городе был установлен новый снежный рекорд. Во вторник, 5 марта, синоптики обещают сильную метель и мокрый снег.

С 29 ноября в Петербурге убрали три миллиона кубометров снега. Это рекордный показатель за последние два года.

Синоптики обещают во вторник сильную метель и мокрый снег.