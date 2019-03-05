Парламентарии 2 марта в рамках второго чтения проголосовали за закон, запрещающий размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. Документ создали более 30 депутатов под руководством председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилой кодекс РФ, которые запрещают использовать жилплощадь в многоквартирных домах в целях предоставления гостиничных услуг или услуг временного размещения посторонних лиц.

Депутаты отметили, что сегодня хостелы и гостиницы по закону разрешено размещать в помещениях, которые выведены из жилфонда. При этом на собственника накладываются обязанности по звукоизоляции комнат, установлению пожарной сигнализации, системы охраны, уборки номеров. Действующее законодательство разрешает совершать все эти действия с квартирами на первых этажах или над нежилыми помещениями.

Однако в Госдуме подчеркнули, что часто хостелы создают именно в жилых квартирах, а это нарушает права проживающих в многоквартирных домах.