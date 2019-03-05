Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

 После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка

После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка
Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

 Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы
Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

 Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД
ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

ВМФ РФ получит две атомные и одну дизельную подлодки в 2019 году

 После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка

После избиения воспитанника детдома в Дагестане организована проверка
Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

Замгоссекретаря США посетит Киев 5 марта

 Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы
Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

 Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД

Китай решительно высказался против выхода США из ДРСМД
11:21   5 Марта 2019
Россия

Закон о запрете хостелов в жилых домах одобрен во втором чтении

Закон о запрете хостелов в жилых домах одобрен во втором чтении

Парламентарии 2 марта в рамках второго чтения проголосовали за закон, запрещающий размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. Документ создали более 30 депутатов под руководством председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской. 

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилой кодекс РФ, которые запрещают использовать жилплощадь в многоквартирных домах в целях предоставления гостиничных услуг или услуг временного размещения посторонних лиц. 

Депутаты отметили, что сегодня хостелы и гостиницы по закону разрешено размещать в помещениях, которые выведены из жилфонда. При этом на собственника накладываются обязанности по звукоизоляции комнат, установлению пожарной сигнализации, системы охраны, уборки номеров. Действующее законодательство разрешает совершать все эти действия с квартирами на первых этажах или над нежилыми помещениями. 

Однако в Госдуме подчеркнули, что часто хостелы создают именно в жилых квартирах, а это нарушает права проживающих в многоквартирных домах. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законодательство #хостелы #запрет на хостелы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...