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10:54   5 Марта 2019
Россия

Модернизация освещения пройдет в 15 районах Петербурга

Модернизация освещения пройдет в 15 районах Петербурга

Модернизация уличного освещения пройдет в 15 районах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного 5 марта после очередного рабочего собрания врио губернатора города Александра Беглова и членов правительства.

На заседании участники обсудили реализацию поручений по оптимизации бюджетов подведомственных организаций. Они решили направить сэкономленные деньги на реконструкцию уличного освещения.

До конца года новыми фонарями оборудуют более 350 детских и спортивных площадок, 27 жилых кварталов, восемь крупных транспортных артерий и столько же улиц, десять садов, парков и скверов. Особое внимание уделят Колпинскому, Курортному, Петродворцовому и Пушкинскому районам.

Александр Беглов дал поручение внимательно расходовать бюджетные средства. Решено, что на улицах установят  энергосберегающие лампы. Градоначальник обратил внимание на дворовое освещение.

Городская администрация также обсудила субсидии ГУП «Ленсвет» на капитальный ремонт электросетей и дополнительную установку уличного освещения в текущем году. Беглов предложил экономное расходование бюджета, чтобы перенаправлять денежные средства на другие нужды города.

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Автор: Анна Манц
#санкт-петербург #беглов #освещение

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