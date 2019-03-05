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10:55   5 Марта 2019
Россия

РЖД пообещали наказать организаторов корпоратива со стриптизом

РЖД пообещали наказать организаторов корпоратива со стриптизом

Приволжская железная дорога накажет организаторов мероприятия для работников, на котором две девушки в откровенных нарядах исполнили стриптиз в актовом зале на фоне баннера с логотипом ОАО «РЖД».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы компании Владислава Покоева. В приволжском филиале РДЖ подчеркнули, что по факту случившегося организуют проверку. Покоев назвал такое поведение «недопустимым и противоречащим кодексу деловой этики».

По его словам, организаторов мероприятия привлекут к  дисциплинарной ответственности. При этом Покоев не объяснил, к какому событию были приурочены откровенные танцы. Некоторые СМИ писали, что девушки выступали на корпоративе ко Дню защитника Отечества.

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Автор: Арсений Аскольский
#стриптиз #рдж

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