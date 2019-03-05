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10:59   5 Марта 2019
Россия

Санкции США против РФ могут сохраняться десятки лет, предупредил сенатор

Санкции США против РФ могут сохраняться десятки лет, предупредил сенатор

Антироссийские санкции могут продолжаться десятки лет, российской стороне нужно просто идти дальше. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, слова которого приводит РИА Новости во вторник.

Накануне президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении России, которые были введены предыдущей администрацией в 2014 году.

«Это вопрос противостояния США и России», — сказал парламентарий, отметив, что «не нужно обращать на это внимание».

Джабаров подчеркнул, что без решения американского Конгресса глава США не сможет отменить санкции, а конгрессмены на это «никогда не пойдут».

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Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #санкции

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