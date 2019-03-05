Магаданский СК возбудил уголовное дело против директора сельской школы

Сотрудники Следственного комитета Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении директора школы, которая находится в селе Тахтоямск, Ольский городской округ, из-за некорректного поведения с учениками.

В сообщении указано, что открыто дело по статье Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником». Наказание — до трех лет лишения свободы.

В конце января местные СМИ опубликовали данные о неправомерных инцидентах: директор позволял себе оскорблять, унижать и применять физическую силу в отношении учащихся. Доследственная проверка подтвердила информацию, указали полиция и следком.

Село Тахтоямск находится в 226 километрах от Магадана. Дороги к населенному пункту отсутствуют, поэтому перевозка пассажиров осуществляется только воздушным сообщением.