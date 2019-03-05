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10:40   5 Марта 2019
Весь мир

Индия оснастит истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими бомбами

Индия оснастит истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими бомбами

Индийские специалисты оснастят истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими бомбами Spice-2000. Их использовали во время атаки ВВС Индии по тренировочному лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира.

На данный момент единственный индийский самолет, который может сбрасывать бомбы — это «Мираж-2000». Решение об оснащении истребителей Су-30МКИ окончательно не принято. Для этого необходимо провести несколько дополнительных испытаний. Однако этот шаг «многократно увеличит» возможности ВВС страны.

Сейчас на вооружении индийский вооруженных сил состоит около 200 бомб Spice-2000. Они были закуплены у Израиля несколько лет назад.

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Автор: Виктория Разумовская
#авиация #индия #ввс индии

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