Индия оснастит истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими бомбами

Индийские специалисты оснастят истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими бомбами Spice-2000. Их использовали во время атаки ВВС Индии по тренировочному лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира.

На данный момент единственный индийский самолет, который может сбрасывать бомбы — это «Мираж-2000». Решение об оснащении истребителей Су-30МКИ окончательно не принято. Для этого необходимо провести несколько дополнительных испытаний. Однако этот шаг «многократно увеличит» возможности ВВС страны.

Сейчас на вооружении индийский вооруженных сил состоит около 200 бомб Spice-2000. Они были закуплены у Израиля несколько лет назад.