Подозреваемую в ложных сообщениях о минировании задержали под Москвой

Женщина, которую полицейские Московской области задержали по подозрению в ложных сообщениях о минировании многоквартирных домов, арестована.

Об этом во вторник сообщает руководитель пресс-службы Главного управления Подмосковного МВД Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленница в течение 10 дней 5 раз звонила в экстренную службу «112» и сообщала о том, что якобы существует угроза трём многоквартирным домам в деревне Островцы», - рассказала Петрова.

По ее словам, в ходе проведенных проверок полицейские не обнаружили угрозы взрыва в указанных многоквартирных домах. В отношении 47-летней москвички было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о теракте» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.