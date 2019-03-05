Кемеровские депутаты единогласно отменили прямые выборы мэра города

Депутаты кемеровского Горсовета в ходе сессии во вторник единогласно приняли решение об отмене прямых выборов мэра города. Теперь изменения внесут в устав Кемерова. Соответствующее заявление во время заседания сделал председатель депутатского корпуса Николай Сенчуров.

«Проект решения прошел экспертизу Минюста и получил положительное заключение», — заметил Сенчуров.

Он также отметил, что данным решением власти города привели городской устав в соответствие с региональным законодательством.

В начале года на сессии областного совета в Кузбассе были приняты поправки к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области», отменившие в регионе прямые выборы глав муниципалитетов с населением свыше полумиллиона человек. По количеству жителей столица региона соответствует данным характеристикам, потому данный вопрос решено было вынести на повестку городских властей.