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10:43   5 Марта 2019
Россия

Кемеровские депутаты единогласно отменили прямые выборы мэра города

Кемеровские депутаты единогласно отменили прямые выборы мэра города

Депутаты кемеровского Горсовета в ходе сессии во вторник единогласно приняли решение об отмене прямых выборов мэра города. Теперь изменения внесут в устав Кемерова. Соответствующее заявление во время заседания сделал председатель депутатского корпуса Николай Сенчуров.

«Проект решения прошел экспертизу Минюста и получил положительное заключение», — заметил Сенчуров.

Он также отметил, что данным решением власти города привели городской устав в соответствие с региональным законодательством.

В начале года на сессии областного совета в Кузбассе были приняты поправки к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области», отменившие в регионе прямые выборы глав муниципалитетов с населением свыше полумиллиона человек. По количеству жителей столица региона соответствует данным характеристикам, потому данный вопрос решено было вынести на повестку городских властей.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #выборы #кемерово

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