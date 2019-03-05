Глава «Ростеха» испытал Lada Vesta Sport на льду

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов лично протестировал новый автомобиль Lada Vesta Sport во время «Гонки партнеров», которую организовал «АвтоВАЗ».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Мероприятие проводилось для топ-менеджеров структур, связанных с волжским автозаводом. Кроме Чемезова в заезде участвовали президент АвтоВАЗа Ив Карказантис, глава КамАЗа Сергей Когогин и другие.

Гонка проходила по ледяному треку длиной в 2,5 километра. Машины, на которых руководители участвовали в гонке, отличались от стандартной комплектации: на них был российский форсированный двигатель мощностью 170 лошадиных сил и усиленный каркас безопасности.

Чемезов после заезда рассказал, что трасса технически очень сложная и подготовлена для профессионалов, однако Lada Vesta Sport прекрасно себя показала.