Красноярский край начал поставлять пшеницу в Белоруссию

Красноярский край отправил первую партию пшеницы в Белоруссию. Об этом сказано в сообщении управления Россельхознадзора по региону. Объем партии составил 500 тонн.

Также была отгружена партия овса объемом в 353 тонны в Литву.

Россельхознадзор собирается и дальше продавать зерно Белоруссии. При этом объем поставок на текущий год пока еще не спрогнозировали. За прошлый год Красноярский край экспортировал почти 500 тысяч тонн зерна. В основном партии направляли в Монголию и Китай.

С начала 2019 года экспорт зерна из региона уже превысил 10,5 тысяч тонн. В основном в поставках нуждаются Латвия и Китай.