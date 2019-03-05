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10:31   5 Марта 2019
Весь мир

Американский Конгресс требует данные о переговорах Трампа с Путиным

Американский Конгресс требует данные о переговорах Трампа с Путиным

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов в понедельник потребовали от Белого дома предоставить им полный доступ к документам, которые касаются переговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Washington Times.

Соответствующее письмо направили в администрацию главы комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе - Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом. По информации издания, председатели комитетов заявили в послании о намерении проверить заявления ряда изданий и телеканалов о том, что глава США якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Путиным.

«Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики», — отмечают конгрессмены.

Помимо этого, члены Конгресса потребовали предоставить им доступ к переводчику Трампа, который присутствовал на переговорах президентов РФ и США.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #путин #трамп #конгресс

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