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10:16   5 Марта 2019
Россия

Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщил о назначении новых руководителей космодрома Байконур и Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным оператора российских космодромов, замдиректора филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур Роман Бобков назначен директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — космодрома «Восточный». 

Бывший директор космодрома «Восточный» Валинур Агишев станет руководителем филиала ФГУП «ЦЭНКИ» —  космодрома «Южный» (Байконур).

Судьба Евгения Раковского, возглавлявшего космодром Байконур, не уточняется.

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Автор: Арсений Аскольский
#байконур #роскосмос #восточный

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