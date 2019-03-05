Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщил о назначении новых руководителей космодрома Байконур и Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным оператора российских космодромов, замдиректора филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур Роман Бобков назначен директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — космодрома «Восточный».
Бывший директор космодрома «Восточный» Валинур Агишев станет руководителем филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — космодрома «Южный» (Байконур).
Судьба Евгения Раковского, возглавлявшего космодром Байконур, не уточняется.