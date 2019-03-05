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10:13   5 Марта 2019
Россия

Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки

Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки

Следственные органы завершили расследование в отношении мэра города Каменск-Уральский Михаила Астахова, которому вменяют получение взятки на сумму почти шести миллионов рублей. Дело начали рассматривать в суде. Об этом сообщило во вторник региональное управление Следственного комитета РФ.

Астахову ранее предъявили обвинение в получении в 2014 году взятки в особо крупном размере в обмен на помощь в своевременном и беспрепятственном принятии строительных работ по двум муниципальным контрактам. Тогда обвиняемого было решено поместить под домашний арест.

«Следствием СКР была собрана достаточная доказательственная база», — заметили в СК.

СУСК отмечает, что речь идет о контрактах на строительство здания детсада и двух многоквартирных домов в городе Каменск-Уральский. В ведомстве подчеркнули, что часть работ по контрактам выполнена не была, несмотря на то что средства в качестве оплаты по контрактам полностью были перечислены на счет строительной компании.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #взятка #ск рф #каменск-уральский

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