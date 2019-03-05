Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему можно сохранить при соблюдении ряда условий. Об этом пишет издание Luxemburger Wort.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно озвучивала эти условия. Речь идет об экономической выгоде, налаживании отношений между заинтересованными предприятиями, стабильной политической обстановке.

В декабре 2019 года закончится срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2020 году будет запущен газопровод «Северный поток — 2», который обеспечит поставки газа в Европу.

Корпорации пока не обсудили условия нового контракта. Украине не нравится строительство «Северного потока — 2», поскольку Киев осознает, что может потерять транзит. По этой причине он всячески призывает Европу заблокировать проект. Россия же заявляла, что пойдет навстречу Украине и сохранит часть транзита, но при определенных условиях.