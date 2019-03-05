Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

 Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки

Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки
Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

 Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию
Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

 СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД

СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД
Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

 Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки

Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки
Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

 Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию
Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

 СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД

СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД
9:56   5 Марта 2019
Россия

РФ хочет открыть станции климатических испытаний в Антарктиде и КНР

РФ хочет открыть станции климатических испытаний в Антарктиде и КНР

Россия планирует открыть станции климатических испытаний материалов на территориях Антарктиды и Китая, заявил генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что по проекту уже подписаны документы с Ираном.

«Создав такую развитую инфраструктуру по оценке воздействия климатических факторов, биоповреждений и старения материалов мы сможем получить дополнительные знания для создания эффективных систем защиты материалов, конструкций, техники и сложных технических систем», — объяснил академик.

Правительство России поддержало идею о создании сети станций. В стране представлены не все климатические зоны, поэтому приняли решение об открытии филиалов за рубежом.

Каблов указал, что аналогичная станция работает на Кубе, которая имеет «самый жесткий уровень агрессивности воздействия солей на материалы». Функционирующее там учреждение совместно с Центром экологических исследований Сьенфуэгос оценивают коррозионную активность. В мае состоится поездка для оценки итогов экспозиции и получения первых результатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#китай #станция #антарктида

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...