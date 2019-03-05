РФ хочет открыть станции климатических испытаний в Антарктиде и КНР

Россия планирует открыть станции климатических испытаний материалов на территориях Антарктиды и Китая, заявил генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что по проекту уже подписаны документы с Ираном.

«Создав такую развитую инфраструктуру по оценке воздействия климатических факторов, биоповреждений и старения материалов мы сможем получить дополнительные знания для создания эффективных систем защиты материалов, конструкций, техники и сложных технических систем», — объяснил академик.

Правительство России поддержало идею о создании сети станций. В стране представлены не все климатические зоны, поэтому приняли решение об открытии филиалов за рубежом.

Каблов указал, что аналогичная станция работает на Кубе, которая имеет «самый жесткий уровень агрессивности воздействия солей на материалы». Функционирующее там учреждение совместно с Центром экологических исследований Сьенфуэгос оценивают коррозионную активность. В мае состоится поездка для оценки итогов экспозиции и получения первых результатов.