США готовы на переговоры с РФ по вооружениям при определенных условиях

Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями, но с определенными условиями. Об этом сообщает ТАСС.

Так дипломат прокомментировал указ российского лидера Владимира Путина о приостановлении Россией участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Партнеры США должны ответственно выполнять обязательства. Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями», — говорится в сообщении представителя Госдепа.

Накануне, 4 марта, Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД. Договор был заключен между СССР и США 8 декабря 1987 года. По данным пресс-службы Кремля, указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США их обязательств по ДРСМД».

Вашингтон приостановил выполнение Договора 2 февраля. В ответ Москва зеркально объявила о приостановке своего участия в соглашении. .