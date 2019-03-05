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9:36   5 Марта 2019
Россия

Московский бизнес-центр эвакуировали из-за звонка о «минировании»

Московский бизнес-центр эвакуировали из-за звонка о «минировании»

Примерно 100 человек пришлось эвакуировать утром 5 марта из бизнес-центра «Фабрика Станиславского» в центре столицы после того, как в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой «минирования». Об этом пишет РИА Новости.

Бизнес-центр находится по адресу улица Станиславского, дом 21. При проверке здания правоохранители не обнаружили никаких опасных предметов.

Угрозы в адрес «Фабрики Станиславского» уже поступали в середине февраля. 

В январе 2019 года по многим российским городам прошла волна сообщений о «минировании» различных бизнес-центров, вокзалов, торговых центров. Такая же ситуация сложилась полтора года назад — в сентябре 2017 года. Тогда волна анонимных звонков коснулась 75 регионов России. Только в Москве поступило около 600 таких сообщений, а в области — примерно 100. ФСБ оценила ущерб от «минирований» в 150 миллионов рублей. За все время было эвакуировано два миллиона человек из тысячи зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #бизнес-центр #общество #минирование

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