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9:30   5 Марта 2019
Россия

AliExpress запустил продажу автомобилей в России

AliExpress запустил продажу автомобилей в России

Торговая интернет-площадка из Китая AliExpress с 5 марта начнет продавать автомобили в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Первым партнером торговой площадки станет китайская автомобильная компания Chery. Она откроет на на AliExpress официальный онлайн-магазин. В нем будут представлены кроссоверы Chery Tiggo.

По данным издания, продавать Chery через торговую площадку будет его официальный дистрибутор в России АО «Чери Автомобили Рус». На первом этапе компания планирует продавать собранные в Китае авто, но в дальнейшем есть планы наладить выпуск на территории России.

Пиар-менеджер laquo;Чери Автомобили Рус» Евгения Никитина-Кацарская отметила, что автоконцерн из Китая предложит «специальные условия» для клиентов AliExpress. По ее словам, компания уже ведет переговоры с российскими промышленными площадками.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #авто #aliexpress #chery

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