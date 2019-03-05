AliExpress запустил продажу автомобилей в России

Торговая интернет-площадка из Китая AliExpress с 5 марта начнет продавать автомобили в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Первым партнером торговой площадки станет китайская автомобильная компания Chery. Она откроет на на AliExpress официальный онлайн-магазин. В нем будут представлены кроссоверы Chery Tiggo.

По данным издания, продавать Chery через торговую площадку будет его официальный дистрибутор в России АО «Чери Автомобили Рус». На первом этапе компания планирует продавать собранные в Китае авто, но в дальнейшем есть планы наладить выпуск на территории России.

Пиар-менеджер laquo;Чери Автомобили Рус» Евгения Никитина-Кацарская отметила, что автоконцерн из Китая предложит «специальные условия» для клиентов AliExpress. По ее словам, компания уже ведет переговоры с российскими промышленными площадками.