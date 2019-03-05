Композиты самолета МС-21 заменят на российские до 2021 года

Композиционные материалы, которые используются при сборке самолета МС-21, заменят на отечественные аналоги в течении ближайших двух лет, сообщил 5 марта генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов в интервью РИА Новости.

«В этом самолете достаточно хороший объем применения композитов, но наших материалов там нет», — пояснил он.

Задача состоит в том, чтобы за два года заменить все композиты на отечественные. Она решается, так как США прекратили поставку материалов. Каблов отметил, что найдены все пути для проведения импортозамещения.

В январе в СМИ поступила информация, что американские санкции перекрыли поставки материалов для композитного крыла МС-21 из Штатов и Японии. Российское правительство указало, что угрозы проекту нет. Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял о переносе даты выпуска первых серийных самолетов на конец 2020 года.

Пассажирский самолет МС-21-300 вмещает 211 пассажиров, это лайнер нового поколения. Показали выбросов углекислоты и азота у него ниже в сравнении с Airbus и Boeing. Композитное крыло повышенной прочности улучшает аэродинамику, что уменьшает расходы на эксплуатацию до 15 процентов.