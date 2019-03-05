Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

 Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки

Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки
Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

 Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию
Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

 СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД

СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД
Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

Новым главой космодрома Байконур назначен экс-глава космодрома Восточный

 Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки

Уральский чиновник отправился под суд из-за крупной взятки
Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

 Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию
Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

 СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД

СМИ: Белый дом не обсуждал с ведомствами вопрос выхода из ДРСМД
9:25   5 Марта 2019
Россия

Композиты самолета МС-21 заменят на российские до 2021 года

Композиты самолета МС-21 заменят на российские до 2021 года

Композиционные материалы, которые используются при сборке самолета МС-21, заменят на отечественные аналоги в течении ближайших двух лет, сообщил 5 марта генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов в интервью РИА Новости.

«В этом самолете достаточно хороший объем применения композитов, но наших материалов там нет», — пояснил он.

Задача состоит в том, чтобы за два года заменить все композиты на отечественные. Она решается, так как США прекратили поставку материалов. Каблов отметил, что найдены все пути для проведения импортозамещения.

Композиты самолета МС-21 заменят на российские до 2021 года

В январе в СМИ поступила информация, что американские санкции перекрыли поставки материалов для композитного крыла МС-21 из Штатов и Японии. Российское правительство указало, что угрозы проекту нет. Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял о переносе даты выпуска первых серийных самолетов на конец 2020 года.

Пассажирский самолет МС-21-300 вмещает 211 пассажиров, это лайнер нового поколения. Показали выбросов углекислоты и азота у него ниже в сравнении с Airbus и Boeing. Композитное крыло повышенной прочности улучшает аэродинамику, что уменьшает расходы на эксплуатацию до 15 процентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#мс-21 #композит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...