Кемеровский суд на трое суток арестовал пассажира рейса авиакомпании «Сибирь», который 3 марта заявил о ложном минировании самолета в аэропорту города.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее стало известно, что самолет «Сибири» 3 марта вылетел из Кемерова в Москву с трехчасовой задержкой из-за сообщения о «минировании» борта от одного из пассажиров.

Уточняется, что суд назначил нарушителю административный арест на трое суток. По данным источника в суде, арестованный — экс-солист Большого театра. Он приехал в Кемерово из Москвы для детского танцевального конкурса. Организаторы мероприятия подтвердили информацию. Однако после конкурса он должен был сразу вернуться в столицу, сейчас связь с ним не поддерживается.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира.