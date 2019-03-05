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9:11   5 Марта 2019
Россия

Сообщившего о «минировании» самолета из Кемерова арестовали на трое суток

Сообщившего о «минировании» самолета из Кемерова арестовали на трое суток

Кемеровский суд на трое суток арестовал пассажира рейса авиакомпании «Сибирь», который 3 марта заявил о ложном минировании самолета в аэропорту города.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее стало известно, что самолет «Сибири» 3 марта вылетел из Кемерова в Москву с трехчасовой задержкой из-за сообщения о «минировании» борта от одного из пассажиров.

Уточняется, что суд назначил нарушителю административный арест на трое суток. По данным источника в суде, арестованный — экс-солист Большого театра. Он приехал в Кемерово из Москвы для детского танцевального конкурса. Организаторы мероприятия подтвердили информацию. Однако после конкурса он должен был сразу вернуться в столицу, сейчас связь с ним не поддерживается.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #самолет #кемерово #минирование

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