Первые АК-203 могут выпустить в Индии в 2019 году

Первые автоматы АК-203 могут выпустить на заводе в индийском городе Корва уже в этом году. Об этом сообщило издание The Indian Express.

В феврале Москва и Нью-Дели заключили межправительственное соглашение по производству автоматов АК-203 в Индии. Контракт еще официально не подписан, однако первые автоматы АК-203, созданные в его рамках, появятся «позже в этом году».

3 марта премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что в городе Корва, который находится в округе Амити штата Уттар-Прадеш, будет открыто индийско-российское предприятие по производству автоматов Калашникова. Оно расположится на заводе Korwa Ordnance Factory.

Посол РФ в Индии Николай Кудашев подчеркнул, что создание совместного предприятия — хорошая новость для отношений двух стран. Теперь сотни молодых жителей Индии, заступая на боевое дежурство, будут иметь сделанный местными мастерами при российском участии легендарный автомат Калашникова.