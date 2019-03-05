Минздрав хочет штрафовать врачей за неправильное оказание медпомощи

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафные санкции в отношении врачей и медицинских учреждений за несоответствие оказываемой помощи клиническим рекомендациям. Ведомство разработало законопроект, он доступен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект закона должен внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. На физических лиц предлагается накладывать штраф в размере до 20 тысяч рублей, а для юридических — до 70 тысяч рублей. В случае принятия, документ вступит в силу в 2022 году.

Федеральный закон о клинических рекомендациях приняли 21 декабря прошлого года. Их постепенно введут до 31 декабря 2021 года. Правки ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливают новый подход применения клинических рекомендаций при оказании медпомощи. Они станут основой для медицинских протоколов и обязательны к применению. Рекомендации по сути описывают процесс лечения, они схожи с методологическим сводом правил для работника сферы.