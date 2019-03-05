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8:20   5 Марта 2019
Россия

СМИ: В России могут установить минимальную цену на пиво

СМИ: В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции призвал установить минимальную розничную цену на 0,5 литра пива в размере 35 рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Предполагается, что такая мера повысит качество продукции, поскольку слишком низкая цена на пиво вызывает сомнения у покупателя в его качестве и законности изготовления.

В Минфине заявили, что введение минимальной цены резонно лишь для ограничения доступности напитка. В целом ведомство к инициативе относится положительно, однако это требует детальных расчетов. Ранее министерство предложило наделить его правом устанавливать минимальные розничные цены на любой алкоголь.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что введение минимальной цены на пиво может повысить эффективность государственного контроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке, а также поспособствует формированию конкурентоспособной среды.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #алкоголь #общество #пиво

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