СМИ: В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции призвал установить минимальную розничную цену на 0,5 литра пива в размере 35 рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Предполагается, что такая мера повысит качество продукции, поскольку слишком низкая цена на пиво вызывает сомнения у покупателя в его качестве и законности изготовления.

В Минфине заявили, что введение минимальной цены резонно лишь для ограничения доступности напитка. В целом ведомство к инициативе относится положительно, однако это требует детальных расчетов. Ранее министерство предложило наделить его правом устанавливать минимальные розничные цены на любой алкоголь.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что введение минимальной цены на пиво может повысить эффективность государственного контроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке, а также поспособствует формированию конкурентоспособной среды.