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 Второй человек в истории может излечиться от ВИЧ, пишут СМИ

Второй человек в истории может излечиться от ВИЧ, пишут СМИ
8:04   5 Марта 2019
Весь мир

Второй человек в истории может излечиться от ВИЧ, пишут СМИ

Второй человек в истории может излечиться от ВИЧ, пишут СМИ

Второй пациент с начала массового распространения ВИЧ-инфекции может полностью выздороветь. Об этом пишет издание New York Times.

В материале газеты сказано, что это «лондонский пациент». Его имя не разглашается. 

Впервые от ВИЧ удалось полностью излечить так называемого «берлинского пациента» Тимоти Рэя Брауна. Случилось это 12 лет назад. Обоим пациентам провели трансплантацию костного мозга.

«Лондонскому пациенту» достался донор с мутацией CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ. Пересадку сделали в мае 2016 года, а в сентябре 2017 пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты. Более полутора лет он находился без положенного лечения, и в его организме не нашли инфицированные клетки.

Ученые планируют опубликовать доклад в журнале Nature. Также они расскажут о некоторых деталях этого случая на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Сиэтле.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #медицина #здравоохранение #вич

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