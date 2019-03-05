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7:52   5 Марта 2019
Россия

Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты

Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты

Разработанная «Роскосмосом» концепция будет пересмотрена, поскольку не нашла поддержки в правительстве. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что разработанная концепция претерпит серьезные изменения. При этом собеседник агентства не уточнил, чем вызваны требования к пересмотру.

По его словам, внесенная на рассмотрение федеральным ведомствам концепция ракеты была отклонена.

Другой источник сообщил агентству, что концепцию вернули на доработку в связи с тем, что проект не увязан с разрабатывающейся программой долгосрочного исследования и освоения Луны, а предполагал программу полетов ракеты к спутник только на ближайшие пять-семь лет.

Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.

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Автор: Олег Королев
#роскосмос #луна #сверхтяжелая ракета

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