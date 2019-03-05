Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против Москвы

После приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Украине нужно создать «оружие возмездия» для сдерживания России, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

По его словам, Украине нужно оружие малой дальности - от пятисот до тысячи километров. Военный эксперт заявил, что подобное «оружие возмездия» позволит Киеву адекватно ответить Москве.

Стариков отметил, то сейчас на Украине нет подобного вооружения. Однако, Киев может построить ракету малой дальности на промышленных мощностях завода «Южмаш». По его словам, для этого имеются все необходимые ресурсы и мощности.

Эксперт уверен, что дело только за военно-политическим решением: необходимо определиться с типом ракеты и ее дальностью.

Ранее похожее заявление на Украине озвучивал военный эксперт Валентин Бадра. По его словам, Украина может создать ракету, способную «достать до Москвы».