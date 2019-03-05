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6:55   5 Марта 2019
Россия

Два человека погибли при пожаре под Красноярском

Два человека погибли при пожаре под Красноярском

Жертвами пожара в двухэтажном жилом доме на севере Красноярского края стали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Возгорание началось в 04:59 (00:59 мск) и ликвидировано спустя три часа. На борьбу с огнем привлекались 28 человек и десять единиц техники.

При пожаре погибли двое мужчин, их возраст выясняется. Из здания были эвакуированы 16 человек, одна женщина сломала ногу.

Администрация города пояснила ТАСС, что пожар произошел в двухэтажном деревянном доме коридорного типа. Жильцы размещены у родственников. Сейчас создана комиссия по обеспечению людей вещами, также решается вопрос по жилью.

Накануне сообщалось, что 14-летний подросток погиб при пожаре в Подмосковье. Возгорание произошло в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске. Причиной пожара стало замыкание в электропроводке.

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Автор: Олег Королев
#пожар #красноярский край #лесосибирск

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