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Правительство КНР предписало чиновникам сократить расходы

Правительство КНР предписало чиновникам сократить расходы

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6:26   5 Марта 2019
Весь мир

Правительство КНР предписало чиновникам сократить расходы

Правительство КНР предписало чиновникам сократить расходы

Китайское правительство в проект бюджета на следующий год заявило о необходимости сократить расходы чиновников.

В документе говорится, что для того, чтобы помочь снизить нагрузку на бизнес, правительства на всех уровнях должны «затянуть пояса», приложить все усилия для увеличения притока денежных средств, а также активизировать усилия по сокращению основных расходов.

Отмечается, что китайские чиновники должны будут ликвидировать неэффективные расходы, а также строго контролировать бюджетные траты на официальные заграничные визиты и автомобили.

Подчеркивается, что контроль расходов необходимо строго реализовывать как в центральном правительстве, так и на местах.

Ранее премьер КНР Ли Кэцян заявил, что Китай в текущем году продолжит активную борьбу с коррупцией и будет стремиться к созданию чистого правительства.

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Автор: Олег Королев
#коррупция #китай #чиновники

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