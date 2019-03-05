Правительство КНР предписало чиновникам сократить расходы

Китайское правительство в проект бюджета на следующий год заявило о необходимости сократить расходы чиновников.

В документе говорится, что для того, чтобы помочь снизить нагрузку на бизнес, правительства на всех уровнях должны «затянуть пояса», приложить все усилия для увеличения притока денежных средств, а также активизировать усилия по сокращению основных расходов.

Отмечается, что китайские чиновники должны будут ликвидировать неэффективные расходы, а также строго контролировать бюджетные траты на официальные заграничные визиты и автомобили.

Подчеркивается, что контроль расходов необходимо строго реализовывать как в центральном правительстве, так и на местах.

Ранее премьер КНР Ли Кэцян заявил, что Китай в текущем году продолжит активную борьбу с коррупцией и будет стремиться к созданию чистого правительства.