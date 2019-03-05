Клинтон заявила, что не станет претендовать на пост президента США

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон не станет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, сообщила она в интервью телеканалу News 12.

Экс-госсекретарь заявила, что не станет претендовать на пост главы государства, но продолжит «выступать и отстаивать то, во что верю». Она отметила, что не уйдет из политики.

Также Клинтон выразила сомнение, что станет претендовать какие-либо другие выборные должности. Она отметила, что ее устраивает жизнь в Нью-Йорке и она благодарна за то, что ее избрали в Сенат США от этого штата.

CNN в январе сообщала, что Клинтон полностью не исключает своего возможного участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году.

Бывший госсекретарь участвовала в выборах в 2016 году в качестве кандидата от Демократической партии США и проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.