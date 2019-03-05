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 Клинтон заявила, что не станет претендовать на пост президента США

Клинтон заявила, что не станет претендовать на пост президента США
5:56   5 Марта 2019
Весь мир

Клинтон заявила, что не станет претендовать на пост президента США

Клинтон заявила, что не станет претендовать на пост президента США

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон не станет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, сообщила она в интервью телеканалу News 12.

Экс-госсекретарь заявила, что не станет претендовать на пост главы государства, но продолжит «выступать и отстаивать то, во что верю». Она отметила, что не уйдет из политики.

Также Клинтон выразила сомнение, что станет претендовать какие-либо другие выборные должности. Она отметила, что ее устраивает жизнь в Нью-Йорке и она благодарна за то, что ее избрали в Сенат США от этого штата.

CNN в январе сообщала, что Клинтон полностью не исключает своего возможного участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году.

Бывший госсекретарь участвовала в выборах в 2016 году в качестве кандидата от Демократической партии США и проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

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Автор: Олег Королев
#клинтон #выборы президента сша

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