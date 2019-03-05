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Захарова прокомментировала слова Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы

Захарова прокомментировала слова Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы

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5:45   5 Марта 2019
Весь мир

Захарова прокомментировала слова Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы

Захарова прокомментировала слова Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о «доктрине Монро» в отношении Венесуэлы.

В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что доктрина говорит о невмешательстве США и вообще американского континента в дела Европы и, соответственно, Европы — в дела США.

Захарова задалась вопросом о том, почему Вашингтон, провозглашая доктрину в качестве актуального документа, нарушает его, присутствуя в Европе и неуважая мнение стран Латинской Америки.

Накануне Болтон заявил, что США хотят создать широкую коалицию для смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. При этом он отметил, что Вашингтон придерживается принципов «доктрины Монро». Также советник президента США отмечал, что страны Западного полушария должны стать «демократическими».

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Автор: Олег Королев
#захарова #болтон #венесуэла #доктрина монро

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