Захарова прокомментировала слова Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о «доктрине Монро» в отношении Венесуэлы.

В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что доктрина говорит о невмешательстве США и вообще американского континента в дела Европы и, соответственно, Европы — в дела США.

Захарова задалась вопросом о том, почему Вашингтон, провозглашая доктрину в качестве актуального документа, нарушает его, присутствуя в Европе и неуважая мнение стран Латинской Америки.

Накануне Болтон заявил, что США хотят создать широкую коалицию для смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. При этом он отметил, что Вашингтон придерживается принципов «доктрины Монро». Также советник президента США отмечал, что страны Западного полушария должны стать «демократическими».