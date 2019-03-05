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 Китай планирует продвигать либерализацию инвестиций и торговли

Китай планирует продвигать либерализацию инвестиций и торговли
5:33   5 Марта 2019
Весь мир

Китай планирует продвигать либерализацию инвестиций и торговли

Китай планирует продвигать либерализацию инвестиций и торговли

Китайские власти в текущем году намерены продвигать либерализацию торговли и инвестиций, говорится в докладе премьера Китая Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Отмечается, что Китай привержен обеспечению и осуществлению экономической глобализации и свободной торговли, а также активно вовлечен в процесс реформирования ВТО.

РИА «Новости» со ссылкой на доклад отмечает, что Китай намерен ускорить создание зон свободной торговли, способствовать увеличению интенсивности переговоров по Всестороннему региональному экономическому партнерству, по соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей, а также по инвестиционной соглашению Китая и Евросоюза.

Отмечается, что Китай продолжит продвигать процесс торговых переговоров в США.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что просит Китай незамедлительно снять пошлины с сельхозпродукции из США.

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Автор: Олег Королев
#экономика #китай

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